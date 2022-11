Bochum verlängert mit Osterhage

Foto: FIRO/FIRO/SID

U21-Nationalspieler Patrick Osterhage von Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Wie der VfL am Mittwoch bekanntgab, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bis 2026. Der 22-Jährige spielt seit 2021 in Bochum und kam bislang in 27 Pflichtspielen zum Einsatz.

"Patrick Osterhage hat beim VfL eine enorme Entwicklung genommen. Er hat innerhalb des letzten Jahres den Sprung von der Regional- in die Bundesliga geschafft, ist bei uns zum U21-Nationalspieler geworden", sagte Patrick Fabian, Sport-Geschäftsführer des VfL. "Patti ist 22 Jahre alt, seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Wir werden das Potenzial, das in ihm steckt, weiter fördern."

© 2022 SID