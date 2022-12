Eintracht Frankfurt und Ben Manga trennen sich vorzeitig

Eintracht Frankfurt lässt seinen Direktor Profifußball Ben Manga ziehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, einigte sich der Klub mit dem 48-Jährigen auf eine Auflösung des noch bis 2026 gültigen Vertrags. Manga soll laut Medienberichten Sportdirektor beim englischen Zweitligisten FC Watford werden.

"Ben hat in den vergangenen Jahren in seiner Funktion als Chefscout eine hervorragende Arbeit geleistet und einen großen Anteil am Erfolg", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: "Umso wichtiger ist es uns, dass das Auseinandergehen einvernehmlich und respektvoll vonstatten geht. Dies gilt auch für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Scoutingbereich, die uns in diesem Zuge verlassen werden."

Manga war 2016 nach Frankfurt gewechselt. "Für mich war es eine sehr intensive und unvergessliche Zeit, doch jetzt möchte ich ein neues Kapitel aufschlagen", sagte er: "Das war keine Entscheidung gegen die Eintracht, sondern für einen neuen Weg. Ich bedanke mich bei der Klubführung für die konstruktiven und respektvollen Gespräche."

