Mainz gewinnt erstes Testspiel auf Mallorca

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein erstes Testspiel im Rahmen des Winter-Trainingslagers auf Mallorca gewonnen. Bei der zweiten Mannschaft von RCD Mallorca gelang am Mittwoch ein 3:1 (0:1)-Erfolg.

Brajan Gruda (70.), Leandro Barreiro (80.) und David Mamutovic (82.) drehten im zweiten Durchgang die Partie zugunsten der 05er. Den Führungstreffer für die Mallorquiner hatte Lazaro in der 28. Minute erzielt.

Am Samstag bestreitet das Team von Bo Svensson gegen die erste Mannschaft von RCD Mallorca den letzten Test des Kalenderjahres. Vom 4. bis 11. Januar steht das zweite Winter-Trainingslager an der spanischen Costa del Sol an, bevor die Mainzer am 21. Januar in der Bundesliga beim VfB Stuttgart antreten.

