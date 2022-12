Füllkrug nicht beim Trainingsstart dabei

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ohne seinen beiden WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug für Deutschland und Milos Veljkovic für Serbien hat Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen am Donnerstag mit dem Vorbereitungen auf den weiteren Saisonverlauf begonnen. Die beiden Fußball-Nationalspieler, die mit ihrem Teams in Katar jeweils nach der Gruppenphase ausgeschieden waren, werden erst am 2. Januar 2023 wieder zum Kader des Bundesliga-Neunten stoßen.

Die Hanseaten brechen an diesem Tag zu einem einwöchigen Trainingslager im spanischen Murcia auf. Ihr erstes Pflichtspiel bestreiten die Norddeutschen am 21. Januar (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln.

