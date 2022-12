Maya Yoshida im Zweikampf mit Thomas Müller

Foto: AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Trotz seiner starken Leistungen bei der WM in Katar muss der japanische Innenverteidiger Maya Yoshida beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 um seinen Stammplatz kämpfen. "Jeder muss sich neu beweisen, auch Maya", sagte Trainer Thomas Reis im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zurzeit hat Reis nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung, Yoshida soll nach dem Achtelfinal-Aus der Japaner gegen Kroatien (1:3 nach Elfmeterschießen) am 15. Dezember ins Training der Königsblauen zurückkehren. "Dann ist der Konkurrenzkampf eröffnet", sagte Reis.

Die Schalker stehen vor dem zweiten Saisonteil, der für sie am 21. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt beginnt, mit nur neun Zählern am Tabellenende. In Bezug auf den Klassenerhalt zeigt sich Reis dennoch optimistisch: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn schaffen können."

