Die DFB-Nationalspieler waren bereits wieder im Einsatz

Foto: firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/Ralf Ibing

Die deutschen Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sind mit mäßigem Erfolg ins Klubtrikot zurückgekehrt. Beim Christmas Cup in Rumänien unterlag der BVB am Samstag dem AC Florenz mit 0:2, in der Startelf standen unter anderem Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Karim Adeyemi.

Im ersten Duell, das ebenfalls über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen wurde, hatte der BVB Rapid Bukarest mit 2:1 (1:1) bezwungen. Ole Pohlmann (12.) und Giovanni Reyna (49.) trafen für den Tabellensechsten der Bundesliga. Youssoufa Moukoko stand in der Startelf.

