Svanberg traf zur zwischenzeitlichen Wolfsburger Führung

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat im vorletzten Testspiel des Jahres ein Unentschieden gegen den Tabellenführer der dänischen Superliga geholt. Die Partie gegen den FC Nordsjaelland, die in Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, endete 1:1 (1:0), nachdem Benjamin Nygren (78.) die Wolfsburger Führung durch Mattias Svanberg (28.) ausgeglichen hatte.

Für den Tabellensiebten der Bundesliga steht am Samstag, 17. Dezember, noch ein weiteres Testspiel gegen den FC Brentford in London an, bevor es in die Weihnachtspause geht. Im neuen Jahr folgt ab dem 5. Januar ein Trainingslager in Almancil (Portugal).

