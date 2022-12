Möglicher BVB-Kandidat: Ramy Bensebaini

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist an einer Verpflichtung des algerischen Nationalspielers Ramy Bensebaini vom Ligarivalen Borussia Mönchengladbach interessiert. Das erklärte der Berater des 27 Jahre alten Linksverteidigers. "Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit dem BVB gibt", sagte Jaspal Singh Gill gegenüber Sport1.

Bensebainis Vertrag in Mönchengladbach läuft am Saisonende aus. In Dortmund könnte er Raphael Guerreiro ersetzen. Bensebainis Berater erklärte aber, dass man sich auch in Gesprächen mit "anderen internationalen Klubs" befinde.

