Neuendorf zieht Bilanz über 2022

DFB-Präsident Bernd Neuendorf zieht nach einem Problemjahr Bilanz. Es wird ab 12.00 Uhr bei der Pressekonferenz mit dem Chef des Deutschen Fußball-Bundes unter anderem um das WM-Desaster von Katar, finanzielle Altlasten und offene Personalien gehen. Aber auch um den Erfolg der Frauen-Nationalmannschaft, die es in England ins EM-Finale schaffte.

Auf Einladung des Bundesinnenministeriums unter der Leitung von Nancy Faeser und des Gesundheitsministeriums mit Karl Lauterbach kommt es in Berlin zum Bewegungsgipfel, ab 10.00 Uhr sitzen die Politik und der organisierte Sport am Tisch. Corona-Stillstand und Energiekrise haben dem Breitensport massiv zugesetzt, es sollen deshalb konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. 90 Minuten sind für den Termin in der Max-Schmeling-Halle angesetzt.

In der European League streben die Füchse Berlin nach dem Verlust der Bundesliga-Tabellenführung den sechsten Sieg im sechsten Spiel an. Gelingt das bei Skanderborg-Aarhus HB in Dänemark, haben die Berliner ihren Platz im Achtelfinale schon sicher. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr. Frisch Auf Göppingen tritt zeitgleich bei den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz an, die SG Flensburg-Handewitt empfängt ab 20.45 Uhr die Ungarn von Ferencvaros Budapest.

