Hasan Salihamidzic (45) will sich im bevorstehenden Wechselfenster nicht nur auf der Torwartposition umschauen. "Ich bin bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode. Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus", sagte der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München in der Sport Bild und ergänzte: "Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort."

Torwart Nübel ist als Neuer-Ersatz im Gespräch

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Zwischen den Pfosten stehen die Münchner nach dem Ausfall von Manuel Neuer unter Zugzwang. Gedankenspiele über die Saison hinaus sollen bei der Suche nach einem Ersatz keine Rolle spielen. "Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden", bekräftigte Salihamidzic. Die "naheliegendste Lösung" sei "natürlich" Alexander Nübel, ergänzte er: "Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort."

Der ehemalige Schalker ist noch bis zum kommenden Sommer an das Team aus dem Fürstentum ausgeliehen. Der französische Europacupteilnehmer wollte den 26-Jährigen eigentlich länger binden. Zudem gilt das Verhältnis von Nübel zum Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.

Neben DFB-Kapitän Neuer, für den die Saison wegen eines Unterschenkelbruchs vorzeitig beendet ist, muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch auf Lucas Hernandez von Vizeweltmeister Frankreich verzichten. Der Verteidiger hatte sich bei der WM bereits in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen. Sadio Mane muss zudem bis Anfang März pausieren. "Schnellschüsse wird es nicht geben", versicherte Salihamidzic.

© 2022 SID