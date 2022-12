Hempel ist im Ally Pally gegen Humphries gefordert

Nach seinem gelungenen Auftakt geht Florian Hempel bei der Darts-WM in London zum zweiten Mal auf die Bühne. Der Wahl-Kölner bekommt es mit Luke Humphries zu tun und ist gegen den Weltranglistenfünfte aus England Außenseiter. Hempel hatte sich im Alexandra Palace in der ersten Runde nach einer Zitterpartie gegen Humphries' Landmann Keegan Brown durchgesetzt.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase greifen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League nach dem Gruppensieg. Als Tabellenerster tritt der deutsche Meister und Pokalsieger in Österreich bei SKN St. Pölten an, Lena Oberdorf fehlt wegen Erkältungssymptomen, der ebenfalls erkrankte Trainer Tommy Stroot wohl auch. Vor dem Spiel um 18.45 Uhr liegt der VfL einen Punkt vor der AS Rom, das Ticket für das Viertelfinale hat der Bundesligist schon sicher.

Vier Tage nach dem WM-Finale rollt im englischen Fußball wieder der Ball. Im Achtelfinale des League Cups treffen Meister Manchester City und der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp aufeinander. Spielbeginn ist um 21.00 Uhr MEZ.

