Davie Selke könnte bald für Köln spielen

Der frühere U21-Europameister Davie Selke steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Hertha BSC zum Bundesligarivalen 1. FC Köln. Dies berichtete der kicker am Mittwoch. Demnach soll zwischen dem 27 Jahre alten Angreifer und dem FC Einigkeit bestehen.

Selkes Vertrag in Berlin läuft am Saisonende aus, unter Trainer Sandro Schwarz stand er in der laufenden Spielzeit nur dreimal in der Startelf.

Köln sucht nach dem Abgang von Anthony Modeste im August zu Borussia Dortmund einen Torgaranten. Obwohl Modeste beim BVB nur eine untergeordnete Rolle spielt, erstickte FC-Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch jegliche Spekulation über eine Rückkehr des Franzosen im Keim. "Ich habe nicht vor, eine Rolle rückwärts zu machen. Was vorbei ist, ist vorbei", sagte Baumgart dem Express.

