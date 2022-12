Wenn man über den europäischen Fußball spricht, krönen hier auf jeden Fall die Premier League, die La Liga, die Serie A und die Bundesliga die Top-Liste der Fußballligen. Die Premier League ist bekannt für ihren schnellen Angriff und fortgeschrittenen Fußball. Die Serie A ist dafür bekannt, von zwei Seiten anzugreifen und zu verteidigen, hauptsächlich physisch. Die La Liga zeichnet sich durch Kreativität, Taktik und Schnelligkeit aus.

(Foto: SID)

Auch die Bundesliga weist ähnliche Merkmale auf. Sie ist bekannt für die Intensität des Fußballs und die lautstarke Fangemeinde. Viele deutsche Fußballfans schauen sich Spiele an und setzen Wetten auf Bundesliga ab. Die Bundesliga zeichnet sich auch durch die Präsenz junger Talente aus.

Neben der Tatsache, dass es in der Bundesliga viele berühmte junge Talente wie Bellingham, Haaland, Upamecano und andere gibt, findet man hier ebenso andere vielversprechende junge Fußballer, die sich noch nicht in ganz Europa lautstark angekündigt haben. Sie zeigen bereits gute Fähigkeiten und können in diesem Jahr alle Bundesliga-Fans überraschen.

Nico Schlotterbeck

Der 23-jährige Fußballer Nico Schlotterbeck spielt auf der Position des Innenverteidigers. Der aktuelle Wert des Fußballspielers wird auf 33 Millionen Euro festgesetzt. Derzeit spielt Nico für den Verein Borussia Dortmund und sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027.

Die inhärenten defensiven Qualitäten des Fußballspielers sind ziemlich gut entwickelt. Er greift im zweiten Stock gut an, erzielt durchschnittlich 3,1 gewonnene Luftkämpfe pro Spiel, blockt Schüsse (1,1 durchschnittlich) und stiehlt oft den Ball (2,1 durchschnittlich).

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong ist Spieler bei Bayer 04 Leverkusen und er spielt dabei als Rechtsverteidiger. Der 22-jährige Fußballer ist derzeit 25 Millionen Euro wert. Der Fußballer war während seiner zwei Jahre in Schottland einer der besten Spieler von Celtic. Die Entwicklung des jungen Niederländers in der schottischen Meisterschaft verlief so rasant, dass Bayer nicht bockte und den Verteidiger zum Ende der Winter-Transferperiode 2021 für 11 Millionen Euro kaufte. Seitdem ist Frimpong Bayers der wichtigste Rechtsaußen.

Der Verteidiger belegt in der internen Wertung seiner Mannschaft sowohl bei der Passquote (85,13 %), als auch bei der Abfangquote (55,73 %) den zweiten Platz. Der Vertrag des Spielers läuft noch bis zum 30. Juni 2025, aber Spitzenklubs sind bereits an einem Nachwuchstalent interessiert.

David Raum

Der 24-jährige Fußballer David Raum spielt auf der Position des linken Verteidigers und ist derzeit Mitglied des Vereins RasenBallsport Leipzig. Der Vertrag mit dem Team läuft bis zum 30. Juni 2027. Der aktuelle Marktwert des Spielers liegt bei 26 Millionen Euro. David ist einer der besten Spieler der Bundesliga, was die Anzahl der Flanken in den gegnerischen Strafraum betrifft. Aber die wichtigsten Superkräfte des Deutschen sind Schnelligkeit und Ausdauer.

Aster Jan Vranckx

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler Vranckx spielt derzeit für den AC Mailand Fußballverein, aber WfL Wolfsburg hat ihn bereits für 10 Millionen Euro gekauft und er wird von Juni 2023 bis Juni 2025 in diesem Club spielen. Mit großartigen körperlichen Daten und einem starken Körperbau kann sich Aster wirklich zu einem guten Fußballspieler entwickeln.