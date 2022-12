Hainer ist trotz "Schock"-Verletzungen positiv gestimmt

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer sieht dem neuen Jahr trotz des gewaltigen WM-Frusts einiger Stars mit Zuversicht entgegen. "Im Sport gehört es wie im Leben dazu, Negatives zu überwinden, seine Lehren zu ziehen und nach vorne zu schauen. Es geht nun darum, ohne Übergepäck ins Jahr 2023 zu starten, und da kennen wir unsere Spieler gut genug, um zu wissen: Sie werden nach der Winterpause jetzt erst recht die großen Ziele mit dem FC Bayern angehen", sagte Hainer auf der Vereins-Homepage.

"Der Weg dieser Generation ist noch lange nicht zu Ende, ganz im Gegenteil: Viele von ihnen haben 2020 schon die Champions League gewonnen und sammeln Saison für Saison ihre Erfahrungen, um diesen Coup zu wiederholen", fügte der 68-Jährige an. Die Spieler kämen "nach der Winterzäsur in ihre sportliche Heimat zurück und werden hier wieder in die Spur finden".

Auch Profis wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery oder Arjen Robben seien dafür belohnt worden, so Hainer, "dass sie bis zuletzt alles gegeben haben. Lionel Messi ist nach diesem WM-Finale ebenfalls ein ausgezeichnetes Beispiel, dass man alle Gipfel erreicht, wenn man hartnäckig bleibt."

Die schweren Verletzungen von Manuel Neuer und Lucas Hernandez bezeichnete der Bayern-Präsident erneut als "Schock". Aber: "Wir sind der FC Bayern und sehen Herausforderungen immer als Chancen - das gehört zur DNA dieses Klubs. Unsere Spieler werden alles geben, um 2023 auch Titel für ihre verletzten Teamkollegen zu gewinnen."

