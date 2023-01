Silas verlängert Vertrag beim VfB Stuttgart

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Offensivspieler Silas vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Dies teilte der Klub an Neujahr mit. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige in 16 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Silas spielt seit 2019 beim VfB.

"Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel. In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen", sagte Stuttgarts-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

