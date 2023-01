Die Hertha fliegt ohne Plattenhardt ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Hertha BSC reist ohne seinen Kapitän Marvin Plattenhardt ins Trainingslager nach Florida. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, bleibt der frühere Nationalspieler wegen seines Impfstatus in Berlin.

"Wir haben das Thema im Vorfeld besprochen. Das ist kein Problem für uns. Wir nehmen es so, wie es ist und werden das Beste daraus machen", sagte Trainer Sandro Schwarz: "Platte wird bei der U23 trainieren und nach unserer Rückkehr wieder zu uns stoßen."

Die Hertha bereitet sich in der IMG Academy in Bradenton bei Tampa auf die Rückrunde vor. Insgesamt sind 28 Spieler vor Ort. "Wir freuen uns auf das Trainingslager und wollen die Möglichkeit nutzen, um intensiv an Schwerpunkten zu arbeiten: Dazu gehört vor allem die Präzision im Offensivspiel", sagte Schwarz.

