Werner trainiert nach seiner Verletzung wieder mit Ball

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fußball-Nationalspieler Timo Werner arbeitet zwei Monate nach seinem Syndesmoseriss an seinem Comeback. Im Trainingslager in Abu Dhabi trainierte der 26-Jährige am Dienstag individuell mit Ball. Damit dürfte der Stürmer durchaus auf einen Einsatz beim Bundesliga-Wiederbeginn am 20. Januar gegen Tabellenführer Bayern München hoffen.

Werner hatte sich die Verletzung Anfang November im Champions-League-Spiel (4:0) gegen Schachtar Donezk zugezogen und folglich die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Auch RB-Außenverteidiger David Raum war aus dem WM-Urlaub mit einer Sprunggelenksverletzung zurückgekehrt. Der Linksfuß absolvierte am Dienstag eine individuelle Einheit.

© 2023 SID