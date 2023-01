Fabian Reese (l.) wechselt im Sommer zu Hertha BSC

Foto: AFP/POOL/SID/LEON KUEGELER

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Offensivspieler Fabian Reese verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt im Sommer vom Zweitligisten Holstein Kiel in die Hauptstadt und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2026.

Reese sei ein "schneller, dynamischer Stürmer, der sowohl auf der Außenposition als auch im Zentrum zum Zug kommen kann", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

In der Bundesliga kam Reese bislang in 13 Spielen für Schalke 04 zum Einsatz. In der 2. Liga bestritt er insgesamt 146 Partien für Kiel, die SpVgg Greuther Fürth und den Karlsruher SC und steuerte dabei zwölf Treffer bei, 25 weitere bereitete er vor. Der gebürtige Kieler lief außerdem zehn Mal für die deutsche U20-Nationalmannschaft auf.

