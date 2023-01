Sebastien Haller arbeitet an seinem Comeback

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit Sebastien Haller ins Trainingslager nach Marbella gestartet. Der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte Torjäger soll nach zwei Operationen und einer Chemotherapie den nächsten Schritt Richtung Comeback machen.

Trainer Edin Terzic nahm insgesamt 28 Spieler mit nach Spanien, darunter auch Youssoufa Moukoko. Bisher sind alle Versuche des BVB gescheitert, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Jung-Nationalspieler zu verlängern.

In Marbella bestreitet der BVB zwei Testspiele gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und drei Tage später gegen den FC Basel. Nach 15 Spielen liegt der Vizemeister in der Bundesliga nur auf Rang sechs. Die bisher unbefriedigende Saison wird am 22. Januar gegen den FC Augsburg fortgesetzt.

