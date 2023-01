Kunde spielte zwischen 2018 und 2021 für Mainz 05

Der VfL Bochum rüstet sich weiter für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Der kamerunische Nationalspieler Pierre Kunde wechselt bis zum Ende der laufenden Saison auf Leihbasis vom griechischen Topklub Olympiakos Piräus ins Ruhrgebiet, teilte der Tabellen-17. am Freitag mit. Am Montag hatte der VfL Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vom Ligakonkurrenten SC Freiburg für ein halbes Jahr ausgeliehen.

Die Leihe des 27-jährigen Kameruners, der mit Olympiakos im vergangenen Jahr griechischer Meister wurde, beinhaltet eine Kaufoption. "Dass er die Bundesliga kennt und mit Mainz auch schon den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bestritten hat, sind neben seiner internationalen Erfahrung weitere Pluspunkte", sagte VfL-Geschäftsführer Patrick Fabian.

Kunde lief bereits von 2018 bis 2021 im deutschen Oberhaus auf. Für den FSV Mainz 05 erzielte der Mittelfeldspieler vier Treffer in 68 Bundesligaspielen. Für sein Heimatland kommt er bislang auf 35 Einsätze (ein Tor).

