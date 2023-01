Trotz starker WM: Füllkrug will bei Werder bleiben

WM-Entdeckung Niclas Füllkrug (29) von Werder Bremen denkt "aktuell nicht" über einen möglichen Vereinswechsel nach. "Genauso wie ich die anderen Dinge ausblenden kann, schaffe ich das da auch – bis natürlich irgendwas Konkretes auf dem Tisch liegt und Werder vielleicht sagen würde: Das wäre auch für uns attraktiv", sagte Füllkrug im kicker-Interview: "Dann müssen wir darüber reden. Ausschließen kann man das nie zu einhundert Prozent."

Doch Füllkrug, mit zehn Toren derzeit erfolgreichster deutscher Angreifer in der Bundesliga, fühlt sich in Bremen wohl. Er "gucke natürlich: Wo habe ich die Chance auf eine gute Rückrunde? Da ist Werder ganz vorne mit dabei. Weil ich hier weiß, was ich habe, weil ich das Vertrauen bekomme und einen tollen, offensiven Fußball spielen kann, von dem ich auch persönlich sehr profitiere", sagte Füllkrug, der einer der wenigen Lichtblicke in der Nationalmannschaft bei der verkorksten WM in Katar war: "Und das weiß ich auch. Deshalb gibt es von meiner Seite gar keinen Druck, ich bin total entspannt."

Auch Clemens Fritz, Bremens Leiter Profifußball, geht von einem Füllkrug-Verbleib aus. "Aktuell ist es ruhig und ich gehe davon aus, dass er auch in der Rückrunde für Werder Bremen spielen wird", sagte Fritz bei Sky: "Wir sind völlig entspannt". Natürlich haben "wir auch gesagt, rein wirtschaftlich, wenn irgendwas kommen sollte, dann müssen wir uns damit beschäftigen, ob wir es dann machen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier", sagte Fritz: "Wir wollen Niclas nicht abgeben, weil wir auch um seine Wichtigkeit wissen. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz." Der Vertrag des Angreifers an der Weser läuft noch bis Sommer 2025.

