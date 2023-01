Thomas Müller vom FC Bayern München hat nach dem WM-Debakel einen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgeschlossen. Er habe sich nach dem Vorrunden-Aus in Katar "Gedanken gemacht. Ich war auch mit Hansi (Flick, d. Red.) im Austausch. Solange ich Profi bin, stehe ich immer zur Verfügung, wenn ich gebraucht werde. Wann, ob und wie muss der Bundestrainer entscheiden", sagte der 33-Jährige am Montag im Trainingslager des Rekordmeisters in Katar.

Müller will weiter für die Nationalmannschaft spielen

"Wir müssen und wollen es schaffen, wieder erfolgreichen Fußall zu spielen. Es geht weniger um einzelne Personalien. Der Trainer hat viele Optionen, es gibt viele junge Spieler", fügte der 121-malige Nationalspieler an. Er sei "entspannt, aber absolut zur Stelle, wenn mich der Trainer braucht".

Mit dem ganzen Frust nach dem desaströsen WM-Verlauf der DFB-Elf müsse man "umgehen". Es gehe darum, "den Schmerz in Energie umzuwandeln", sagte Müller: "Man kann von uns verlangen, dass wir den Blick wieder nach vorne richten."

