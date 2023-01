Kein Vertrauen mehr in Mousset: Letsch greift durch

Trainer Thomas Letsch vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat Stürmer Lys Mousset endgültig aufgegeben. "Für mich ist das Thema Lys Mousset erledigt", sagte Letsch laut Reviersport im Trainingslager in Spanien am Montag. Neuzugang Mousset stand noch keine Minute für den VfL auf dem Platz, er kam am Sonntag zum wiederholten Male zu spät zum Training. "Das Vertrauen von meiner Seite ist nicht mehr da", so Letsch.

Mousset kam im Sommer als große Stürmer-Hoffnung von Sheffield United, hat eigentlich einen Vertrag bis 2024. Doch sein Talent zeigte der 26-Jährige bislang nicht - nun will der abstiegsbedrohte Bundesligist ihn vorzeitig loswerden. "Es wäre eine sinnvolle Sache für ihn, wenn wir dort eine andere Lösung finden", sagte Letsch.

Unfreiwillig hingegen muss der 54 Jahre alte Cheftrainer vorerst auf Torwart Michael Esser (Verdacht auf Muskelfaserriss) und Mittelfeldtalent Mats Pannewig (Knie verdreht) verzichten. Beide mussten vorzeitig aus dem Trainingslager abreisen und sollen in Deutschland weiter untersucht werden.

