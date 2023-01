Sportvorstand Markus Krösche hat mit dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt klare Ziele für die Zukunft. "Wir wollen in den nächsten Jahren jede Saison international spielen", sagte Krösche im Trainingslager in Dubai gegenüber Sky. Nach dem sensationellen Triumph in der Europa-League und der erstmaligen Qualifikation für die Champions League der Elf um den österreichischen Chefcoach Oliver Glasner habe sich neben den Erwartungen auch das Standing der Eintracht verändert.

Hat große Ziele: Markus Krösche

Foto: FIRO/FIRO/SID

"Wir sind ein guter Ort, an dem sich junge Spieler weiterentwickeln können. Das hat unsere Wahrnehmung sowohl national als auch international verändert", sagte Krösche: "Wir sind sehr interessant für junge und generell gute Spieler." Zu den absoluten "Top-Adressen in Deutschland" zählt Krösche die Hessen, die derzeit auf Rang vier in der Liga stehen, aber noch nicht.

Großen Anteil an der guten Entwicklung habe auch Nationalspieler Mario Götze. "Er hat uns fußballerisch auf ein anderes Level gehoben. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer", sagte Krösche, der weiterhin einen Wechsel von Leistungsträgern in diesem Winter ausschließt: "Wir haben klar gesagt, dass wir keinen Leistungsträger verkaufen wollen. Dafür gibt es keinen Grund. Das bleibt auch so."

