Wird in die zweite Liga verliehen: Raphael Framberger

Urgestein Raphael Framberger verlässt nach fast 19 Jahren den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der Abwehrspieler, der schon als Achtjähriger zum FCA gekommen war, wechselt auf Leihbasis in die 2. Liga. Für welchen Verein Framberger künftig spielt, wurde zunächst nicht bekannt.

"Ich habe die Möglichkeit bekommen, bei einem anderen Verein ein wenig Spielpraxis zu sammeln. Die Chance wollte ich ergreifen. Das war keine leichte Entscheidung - aber manchmal muss man Entscheidungen einfach treffen", sagte Framberger in einer Video-Botschaft an die Fans.

Framberger war in dieser Saison nur zu drei Bundesliga-Einsätzen gekommen, nur einmal stand er in der Startelf. "Ich werde versuchen, wenn es der Spielplan zulässt, jederzeit im Stadion zu sein. Ich hoffe, ich bekomme eine Karte - oder vielleicht könnt ihr mich in den Stehplatzbereich einschleusen", sagte er zum Abschied.

