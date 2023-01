Matthijs de Ligt sieht sich noch nicht an seiner Leistungsgrenze beim FC Bayern München, der am Freitag, 20. Januar, das neue Jahr mit dem Bundesliga-Auftaktmatch 2023 bei RB Leipzig - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - eröffnet, angekommen. "Ich bin zufrieden mit meinem ersten halben Jahr bei Bayern", sagte der Niederländer im Trainingslager in Doha/Katar, "ich glaube aber, dass ich mich noch verbessern und mein Niveau erhöhen kann. Im ersten halben Jahr habe ich mich vor allem auf das Verteidigen konzentriert."

De Ligt kam für 67 Millionen Euro zu den Bayern

De Ligt war vor der Saison von Juventus Turin gekommen, zu seiner festen Ablöse von 67 Millionen Euro können bis zu 10 Millionen hinzu komnmen. "Mit dem Ball kann ich etwas mehr machen", sagte de Ligt zu seinen Vorhaben für die zweite Hälfte der Saison, der 23-Jährige erhofft sich unter anderem mehr Tore bei Standardsituationen. "Das ist etwas, wo ich mich verbessern kann."

Große Stücke hält de Ligt auf seinen Landsmann Daley Blind (32), den der FC Bayern angesichts der Ausfälle von Lucas Hernandez und Noussair Mazraoui kurzfristig für den Rest der Saison verpflichtet hat. "Er ist ein sehr guter Spieler, sehr intelligent, sehr gut mit dem Ball am Fuß", sagte der Münchner Abwehrchef, "ich glaube, er wird uns in wichtigen Spielen helfen können."

💬 @mdeligt_04 abschließend über den Pflichtspiel-Auftakt: "Leipzig hat eine sehr gute Mannschaft, ist nur 6 Punkte hinter uns. Wir müssen jede Partie gut spielen, mit hoher Intensität. Das erste Spiel ist natürlich direkt ein großes. Wir wollen gewinnen, um gut reinzukommen." pic.twitter.com/6phO4VoLx5 — FC Bayern München (@FCBayern) January 10, 2023

