Der Ski-Unfall von FC Bayern München- und DFB-Keeper Manuel Neuer ist noch lange nicht "Schnee von gestern", löst nachwievor eine "Lawine" von Fragen aus. Und bringt fast täglich Neuigkeiten, zumal die Münchener Medienmacher langatmig lauern. Ob an der Säbener Straße, dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters, oder derzeit in Doha beim FCB-Winter-Wüsten-Trainingscamp. Fakt ist: Nach dem Beinbruch beim Skifahren des 36-jährigen Weltklasse-Keepers am 9. Dezember muss der Rekordmeister eine Lösung finden, wie man - im übrigen 10 Tage vor dem Liga-Neujahrsstart am 20.01. bei RB Leipzig - den Ausfall schnellst- und vor allem bestmöglich kompensiert. Und wie geht es mit dem heuer am 27. März 37 Jahre werdenden Manuel Neuer überhaupt weiter?

Fällt nach seinem Ski-Unfall am 9. Dezember länger aus: FC Bayern-Kapitän und -Keeper Manuel Neuer. Rechts im Hintergrund ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, links Leon Goretzka.

Gladbachs Sommer weiter Winter-Wunschkandidat des FC Bayern

Wunschkandidat des FC Bayern als Neuer-"Ersatz" im Frühjahr 2023, in dem die erfolgsverwöhnten "Mia-san-Mia"-Münchener mit Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal auf drei "Hochzeiten tanzen", ist der Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer vom Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach, der in jüngerer Vergangenheit gerade in Duellen mit dem FCB Thomas Müller & Co. mit Glanzparaden wiederholt zu Verzweiflung brachte. Obwohl Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus abwinkte und eine offizielle Absage erteilte, geben die Verantwortlichen vom Renommierklub an der Isar nicht auf.

Kernfrage bei der "Vertretungs-Findung" und was laut BILD bisher noch kein Verantwortlicher öffentlich gewagt habe, zu thematisieren: wann und in welcher Verfassung Manuel Neuer zurückkehren wird? Am 27. März wird der gebürtige Gelsenkirchener, der 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern wechselte, 37 Jahre.

Und selbst wenn sich der Weltmeister von 2014, der 2 Mal mit dem FC Bayern die Champions League gewann und mit den Münchenern 10 Mal Deutscher Meister wurde, in seiner Karriere wiederholt nach Verletzungen zurückgekämpft hat, gibt es diesmal keine Garantie, in welcher Verfassung und vor allem wann der 1,93 Meter große Goalie zurückkehren wird. Zweifel, ob Neuer seine alte Leistungsfähigkeit wieder erlangen wird, erscheinen durchaus berechtigt.

Neuers Verletzung doch schlimmer als offiziell vermeldet?

Zumal die Verletzung vermutlich doch schlimmer war, als vermeldet? Offiziell hieß es: „Fraktur des rechten Unterschenkels“. In der Gerüchteküche wird allerdings "heiß gekocht", dass es sogar ein offener Schien- und Wadenbeinbruch sein soll.

Auf Nachfrage der "BILD" wurde diese Diagnose von der Neuer-Seite nicht dementiert. Stattdessen hieß es allgemein: Man kommentiere medizinische Angelegenheiten nicht. Den Aussagen, die von Vereins- und Spielerseite gemacht wurden, gebe es nichts hinzuzufügen.

Da ist die Frage schon angebracht, ob ein Torhüter-Ersatz überhaupt bis Saisonende ausreicht? Oder muss ein neuer Keeper her, der Neuer auf höchstem Niveau längerfristig ersetzen kann?

Der Countdown läuft beim FC Bayern, hat die Verpflichtung eines neuen Keepers auf dem Winter-Transfermarkt höchste Priorität. Ein Wettlauf mit der Zeit, denn am 31. Januar schließt in Deutschland das Winter-Transferfenster.

"Englische Wochen" für FCB - mit Highlight gegen Messi, Mbappé & Co.

Bis dahin stehen bereits drei Bundesliga-Spiele an: Freitag, 20.01., bei RB Leipzig; Dienstag, 24.01. daheim gegen den 1. FC Köln (jeweils Ankick 20:30 Uhr) und Samstag, 28.01., das Top-Spiel gegen Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr, Allianz Arena). Im Akkord geht es weiter: am Mittwoch, 1. Februar, das DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05.

Zwei Wochen später am 14. Februar kommt es schon zum Hinspiel im Hammer-Achtelfinale der Champions League bei Messi, Mbappé, Neymar & Co., respektive Paris St-Germain. Und gerade gegen das Starensemble von der Seine wird es einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten brauchen.

Fotocredit: IMAGO/Lackovic