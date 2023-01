Die wegen der WM in Katar ungewohnte "XXL-Winterpause" in der Deutschen Bundesliga und damit mehr freie Tage, nutzte Xaver Schlager, derzeit in Diensten von DFB-Pokalsieger RB Leizpig, auf ungewöhnliche Art. Der 25-jährige ÖFB-Teamspieler ging auf Rucksack-Tour durch Thailand, wie der gebürtige Linzer laut Bild wissen ließ. Schlager: „Das war die Chance, etwas von der Welt zu sehen.“

"Ich war auf verschiedenen Inseln und in Bangkok"

Der ehemalige Leistungsträger des FC Red Bull Salzburg, mit dem Xaver Schlager 4 Mal Österreichischer Meister wurde und 3 Mal das Double gewann, weiter gegenüber der BILD zu seiner Vorgabe: "Nur zwei Nächte an einem Ort und immer erst am Abend entscheiden, was man am nächsten Tag unternimmt, wohin es geht“.

Wie der Mittelfeld-Rackerer der Zeitung weiters verriet, habe er in einfacheren Hotels geschlafen und sein Vorhaben schon immer mal in die Tat umsetzen wollen. „Wir Fußballer sind privilegiert, klar. Was aber die Freizeit- oder Urlaubsplanung anbetrifft, normalerweise eher eingeschränkt. Vor allem im Winter, wenn es fast keine Pause gibt“, so der 33-malige ÖFB-Teamspieler.

„Ich war auf verschiedenen Inseln und in Bangkok und habe gemacht, was andere in meinem Alter so machen.“ Ob er bei seiner Tour auch erkannt worden sei? Schlager: „Von drei, vier Deutschen. Die kannten mich aus der Bundesliga.“

Zum Jahres-Auftakt Schlager & Co. gegen FC Bayern

Und in der startet Xaver Schlager mit RB Leipzig in 2023 gleich mit einem "Kracher", gastiert doch zum Jahres-Auftakt-Match der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am nächsten Freitag bei den Sachsen - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Erfolgreicher letzter Test!



Nach 100 gespielten Minuten gewinnt #RBL mit 4:0 gegen Boleslav. In der zweiten Hälfte treffen #Silva und #Werner.



Highlight des Tages: Timo Werners Comeback inklusive Treffer 🤩 pic.twitter.com/0z5jKErWZ6 — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 14, 2023

Fotocredit: SID