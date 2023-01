Bereit für das Spitzenspiel: Timo Werner (r.)

Fußball-Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig sieht das Duell mit Bayern München am Freitag noch nicht als Endspiel um die deutsche Meisterschaft. "Das Spiel wird richtungsweisend. Aber noch wichtiger, als die Bayern zu schlagen, ist die Konstanz danach. In den Spielen gegen die Gegner, die ganz andere Sorgen haben, wird die Meisterschaft entschieden", sagte Werner vor dem Auftakt ins neue Bundesliga-Jahr der Sport Bild.

Pokalsieger Leipzig geht mit sechs Punkten Rückstand in das Topspiel mit dem Rekordmeister, eine Niederlage würde die Meisterträume der Sachsen wohl begraben. "Mit einem Sieg erhöhen wir den Druck auf die Bayern, zumal es ja noch das Rückrundenspiel gibt. Vor der Winterpause waren wir mit den Bayern auf Augenhöhe, was die Qualität unseres Spiels angeht", so Werner, der zwei Monate nach seinem Syndesmoseriss "bereit" für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN) ist.

Im Ausfall von Nationalkeeper Manuel Neuer sieht Werner dabei einen kleinen Vorteil: "Dass er fehlt, kann in einem Topspiel schon entscheidend sein. Manuel im 1:1 vor sich zu haben ist für einen Stürmer schon nicht so einfach."

