Trainer Oliver Glasner hat Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied (u.a. zum FC Chelsea) beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt widersprochen - sich dabei aber eine Hintertür offen gelassen. "Ich habe den Vertrag noch bis 2024 und es macht hier wahnsinnig viel Spaß", sagte der 48-jährige, gebürtige Salzburger bei Radio FFH: "Ich bin aber schon so lange im Fußball, dass ich mir schwer tue, zu sagen, dass es definitiv so ist - aber ich habe das natürlich so vor."

Glasner denkt aktuell nicht an einen Vereinswechsel

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Mit Blick auf den Rest der Saison will der Coach des Europa-League-Siegers keinen Wettbewerb priorisieren. Die Eintracht liegt in der Liga auf Platz vier, trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Lokalrivalen Darmstadt 98 und bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Champions League mit dem italienischen Spitzenreiter SSC Neapel zu tun.

© 2023 SID