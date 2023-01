Offiziell: Yann Sommer wechselt nach München

Im Münchner Sommer-Theater gibt es das erhoffte Happy End: Wunschkandidat Yann Sommer wechselt nach wochenlangem Poker als Ersatz für den schwer verletzten Nationalkeeper Manuel Neuer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Der 34-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis 2025. Die Ablöse für den Schweizer, dessen Kontrakt in Gladbach am Saisonende ausgelaufen wäre, soll acht Millionen Euro plus Bonus in Höhe von 1,5 Millionen betragen.

"Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein. Es ist ein großer Klub mit Power - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins. Es kommen große Aufgaben auf uns zu", sagte Sommer.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic würdigte ihn als "einen der besten europäischen Torhüter". Der neue Keeper sei "eine wertvolle Verstärkung. Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können", ergänzte Vorstandsboss Oliver Kahn.

Sommer trainierte am Donnerstagnachmittag erstmals mit seinen neuen Kollegen und wird wohl bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Kracher bei RB Leipzig seine Bayern-Premiere feiern. Laut Trainer Julian Nagelsmann dauere die Eingewöhnungszeit "15 Minuten. Das ist kein Hexenwerk."

Sommer galt nach Neuers Unterschenkelbruch schnell als Toplösung der Bayern. Doch erst als Gladbach in Jonas Omlin vom HSC Montpellier einen adäquaten Ersatz verpflichten konnte, ging der Deal über die Bühne.

Sommer hat 80 Länderspiele für die Schweiz bestritten, stand auch bei der WM in Katar in drei von vier Spielen im Tor der Eidgenossen. 2014 war er als Nachfolger von Marc-Andre ter Stegen vom FC Basel nach Gladbach gewechselt.

