Das Auftaktmatch der DE Bundesliga in 2023: Ein Kracher! DFB-Pokalsieger vs. Meister! Tabellendritter vs. Spitzenreiter! RB Leipzig vs. FC Bayern München im Freitagabend-Spiel der 16. Runde der DE Bundesliga ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Live-Ticker. Und bei den Aufstellungen gibt es bereits eine Überraschung - siehe nachfolgend.

FC Bayern-Coach Julian Nagelsmann mit Debütant Yann Sommer

Foto: IMAGO/Sven Simon

6 Punkte beträgt der Vorsprung nach 15 Spielen für den deutschen Rekordmeister auf den Tabellendritten Rasenballsport Leipzig. Wenn der FC Bayern München am Freitagabend bei einem seiner Hauptkonkurrenten im Rennen um die Meisterschaft gastiert, so ist das gleich zum Jahresstart eine richtungsweisende Partie. Für den Spitzenreiter von der Isar, für RB Leipzig und die Bundesliga. Gewinnt die Nagelsmann-Elf, droht früh - wieder mal... - Langeweile an der Spitze. Gerade noch rechtzeitig zum Start haben die "Mia-san-Mia"-Münchener mit dem Schweizer Schlussmann Yann Sommer einen Ersatz für den Langzeitverletzten DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer gefunden.

RB Leipzig gegen FC Bayern München live

Sommer nach Mittwoch-Transfer in FC Bayern-Startelf RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg - X. Schlager, Laimer - Szoboszlai, Dani Olmo - Forsberg - Silva. Trainer: Marco Rose. Ergänzungsspieler: Nyland (TW), Henrichs, Klostermann, Raum, Kampl, Werner. Es fehlen: Gulacsi (Kreuzbandriss), Nkunku (Außenbandriss im Knie), Nickisch & Schlieck (nicht berücksichtigt) FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting. Trainer: Julian Nagelsmann. Ergänzungsspieler: Ulreich (TW), Coman, Wanner, Sabitzer, Blind, T. Müller, Gravenberch, Tel, Stanišić. Es fehlen: Neuer (Unterschenkelbruch), Mané (Reha nach Knie-Op), Hernandez (Kreuzbandriss), Mazraoui (Herzbeutelentzündung), Sarr (Aufbautraining nach Knie-Op), Hülsmann & Marusic (nicht berücksichtigt). Sperren drohen: Kampl (RB Leipzig, 4 Gelbe Karten). RB Leipzig gegen FC Bayern München live Mit dieser 𝗫𝗜 ins erste Pflichtspiel 2023! 🔥💪 #RBLFCB#packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/kqPEiv00R4 — FC Bayern München (@FCBayern) January 20, 2023

