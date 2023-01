Der FC Bayern München erfährt viel Lob für die Verpflichtung von Wunschtorhüter Yann Sommer. Für Stefan Effenberg ist der langjährige Gladbacher "die logische und perfekte Lösung". Sommer gehöre "in die absolute internationale Klasse, wenn nicht sogar Weltklasse", schrieb Effenberg in seiner Kolumne bei t-online über den "Top-Transfer", der dem deutschen Fußball-Rekordmeister "sofort weiterhelfen" werde. Bereits heute Abend im Bundesliga-Auftakt-Hit des Jahres 2023 bei RB Leipzig - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - dürfte der 34-jährige Schweizer Nationaltorhüter sein Debüt im FCB-Dress geben.

Viel Lob für Bayern nach Sommer-Transfer

"Kann das Spiel lesen wie kaum ein anderer"

Ciriaco Sforza hat seinen früheren Münchner Mitspielern Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic "gratuliert, dass sie den besten Torwart der Bundesliga geholt hätten. Das ist Yann für mich zusammen mit Manuel Neuer", sagte er der Schweizer Tageszeitung Blick: "Bayern holt den besten auf dem Markt."

Die Ablöse in Höhe von bis zu 9,5 Millionen Euro für Sommer, der in München bis 2025 unterschrieb, sei "eine Ehre. Es zeigt, dass die Bayern an ihn glauben". Der 34-Jährige könne "das Spiel lesen wie kaum ein anderer". Sforza ist "überzeugt, dass er es packt".

Auch laut Alain Sutter, einem von bislang drei Schweizer Profis in München neben Sforza und Xherdan Shaqiri, passt Sommer perfekt zum Bundesliga-Primus. "Das Spiel der Bayern ist auf ihn zugeschnitten", sagte er dem Blick, bei der schnellen Integration sehe er "kein Problem: Gute Fußballer verstehen sich schnell auf dem Platz."

