Yann Sommer steht gegen Leipzig in der Startelf

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Neuzugang Yann Sommer wird etwas mehr als 24 Stunden nach seiner Verpflichtung sein Debüt für Fußball-Rekordmeister Bayern München geben. Der 34 Jahre alte Torwart steht am Freitag (20.30 Uhr/Sat. 1 und DAZN) zum Bundesliga-Restart bei RB Leipzig in der Startelf. Am Donnerstagnachmittag hatten die Münchner den Transfer Sommers von Borussia Mönchengladbach verkündet, Sommer vertritt den verletzten Kapitän Manuel Neuer.

Sommer, der für acht Millionen plus Boni zu den Bayern gewechselt sein soll, besitzt an der Isar einen Vertrag bis 2025.

In Linksverteidiger Daley Blind nahm ein weiterer Winterzugang des FC Bayern zunächst auf der Bank Platz. Auch für Ex-Weltmeister Thomas Müller war kein Platz in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann.

© 2023 SID