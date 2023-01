💬 Xaver #Schlager: "Am Ende mit 1:1 aus dem Spiel zu gehen, ist okay, aber nicht zufriedenstellend. Es wäre im zweiten Durchgang mehr drin gewesen. Wir wissen, wie gut wir sind und zu was wir in der Lage sind. Wir können gegen jeden gewinnen."#RBLFCB pic.twitter.com/06KroyaD9d