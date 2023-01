Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seinen neuen Torwart Yann Sommer nach dessen Debüt gelobt. "Yann hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist keine ganz leichte Situation mit dem ganzen Drumherum", sagte der Coach nach dem 1:1 (1:0) zum Bundesliga-Restart beim DFB-Pokalsieger und Meisterschaftskonkurrenten RB Leipzig am Freitag.

Erhielt Lob von seinem Trainer: Yann Sommer

Foto: AFP/SID/Ronny HARTMANN

Sommer, dessen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern am Donnerstag offiziell verkündet worden war, hatte als Ersatz des langzeitverletzten Kapitäns Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) in der Startelf gestanden. "Er hat das sehr gut gemacht von der Präsenz und Ausstrahlung her. Er hat nicht viel halten müssen, aber hat ein paar Ecken und Flanken abgefangen und war fußballerisch sehr gut", sagte Nagelsmann.

Sommer, der einen Vertrag bis 2025 besitzt, sieht indessen in der Abstimmung mit seinen Teamkollegen noch Luft nach oben. "Ich fand es schon ziemlich gut, aber mit dem Ball weiß man manchmal nicht, wie die Spieler laufen. Daran werden wir im Training arbeiten. Ich freue mich auf einen ruhigeren Tag und dann geht es ins erste Heimspiel", sagte er bei DAZN.

Am Dienstag (20.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) treffen die Bayern auf den 1. FC Köln.

© 2023 SID