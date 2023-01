Glasner möchte Freiburg nicht unterschätzen

Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt möchte den SC Freiburg trotz der deutlichen 0:6-Pleite am Samstag beim VfL Wolfsburg nicht unterschätzen. "Es kommt eine sehr gute Mannschaft auf uns zu, die sehr zusammengewachsen ist und für Kontinuität steht", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Der Fokus in der kurzen Vorbereitung in der englischen Woche lag aber wieder größtenteils "auf unserem Spiel" und der Frage, "was wollen wir besser machen als gegen Schalke", erklärte Glasner, der trotz des 3:0-Siegs am Samstag noch nicht ganz mit seinem Team zufrieden war. "Der Rhythmus und diese Selbstverständlichkeit" müsse beim Europa-League-Sieger erst wieder aufgebaut werden.

Von einer richtungsweisenden Partie wollte der 48-Jährige noch nicht sprechen. "Wir haben erst Januar", sagte Glasner: "Wir sind mit den bisherigen 30 Punkten zufrieden, wollen unser Punktekonto aber gerne noch weiter ausbauen." Dafür sei sein Team auch "gut gerüstet" und deshalb "fahren wir mit einem guten Gefühl nach Freiburg".

