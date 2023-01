Die Buchmacher sehen das Team aus Köpenick favorisiert

Foto: AFP/SID/STEFANIE LOOS

Fußball-Bundesligist Union Berlin geht als Favorit ins Derby bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Sieg-Quote des Tabellenzweiten beim Sportwettenanbieter bwin liegt bei 2,20. Sollte die abstiegsbedrohte "Alte Dame" zum ersten Mal seit 2020 das Lokalduell gewinnen, gäbe es das 3,50-Fache des Einsatzes zurück.

An der Tabellenspitze kommt es am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Verfolger Eintracht Frankfurt. Die Münchner gehen trotz ihrer Mini-Krise mit einer Quote von 1,34 klar favorisiert in die Partie.

© 2023 SID