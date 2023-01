www.cashpoint.com präsentiert: Das Top-Spiel der 18. Runde in der Deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München vs. SG Eintracht Frankfurt. Deutscher Serienmeister kontra UEFA-Europa League-Sieger! Das 150. Match zwischen beiden Traditionsklubs: Samstag, 28.01.2023, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com und gewinne.

Holt Oliver Glasner mit der Eintracht zum nächsten Coup in München aus?

Foto: IMAGO / HMB-Media



Nach zwei Mal 1:1-Unentschieden wartet der erfolgsverwöhnte FC Bayern München im neuen Jahr in der Bundesliga immer noch auf den ersten Sieg. Im 3. Anlauf in 2023 soll zum Ende der "englischen Woche" nun beim Spitzenreiter und deutschen Serienmeister nun im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt der erste Dreier her.

Vergangene Saison siegte Eintracht in München 2:1

Beim Hinspiel am Freitag, 5. August 2022, kam die Eintracht daheim gegen den FC Bayern arg unter die Räder, kassierte eine 1:6-Schlappe (Tore: 2x Musiala, Kimmich, Pavard, Gnabry und Neuzugang Mané für den FCB, Muani gelang der Ehrentreffer beim 1:5). Dennoch sollten die "Mia-san-Mia"-Münchener gewarnt sein, gelang dem Team vom österreichischen Chefcoach Oliver Glassner beim letzten Duell in der Allianz Arena in München-Fröttmaning doch der große Coup.

Am 3. Oktober siegte die Eintracht dank Toren von Martin Hinteregger (der langjährige ÖFB-Team-Abwehrspieler beendete inzwischen frühzeitig seine Karriere) per Kopfball in der 32. Minute und Filip Kostic (83.) überraschend mit 2:1. Leon Goretzka hatte die Bayern, die am deutschen Nationalfeiertag vor allem an Eintracht-Torhüter Kevin Trapp verzweifelten, mit 1:0 (29.) in Führung gebracht.

Hoffen auf Comeback von "Teufelskerl" Trapp

Bei der Elf vom Main hofft der Salzburger Chefcoach Oliver Glasner auf das Comeback seines herausragenden Rückhaltes Kevin Trapp, der am Mittwochabend beim 1:1 in Freiburg erkältungsbedingt fehlte.