Die Nmecha-Brüder fehlen gegen Bremen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ohne die Brüder Lukas und Felix Nmecha muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Nordrivalen Werder Bremen antreten. A-Nationalspieler Lukas Nmecha hat die Folgen eines Anrisses der Patellasehne noch nicht vollständig überwunden, Felix Nmecha fällt in der Partie beim Aufsteiger wegen Oberschenkelproblemen aus.

Mit zuletzt sechs Siegen in Serie sind die Niedersachsen aktuell die erfolgreichste Mannschaft der Liga. "Das erfüllt uns mit Freude, aber wir wissen natürlich, dass in der Bundesliga erst Halbzeit ist", sagte VfL-Trainer Niko Kovac.

Für Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist der Wolfsburger Auftritt im ausverkauften Weserstadion das letzte Bundesligaspiel in dieser Führungsposition. Ein allerletztes Mal steht der 58-Jährige im Pokalspiel der Norddeutschen am 31. Januar (20.45 Uhr/Sky) bei Union Berlin in der Verantwortung. "38 Jahre im Fußball reichen", sagte der ehemalige Bundesliga-Torhüter dazu der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

