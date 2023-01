Reis zeigt sich von Moritz Jenz überzeugt

Trainer Thomas Reis von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Neuzugang Moritz Jenz schon für Sonntag einen Einsatz in der Startelf in Aussicht gestellt. "Er macht einen guten Eindruck. Er bringt gewisse Dinge mit, die der Mannschaft gut tun können. Es könnte schon sein, dass er von Beginn an spielt", sagte Reis am Freitag, nur 24 Stunden nach der Verpflichtung des Innenverteidigers. Schlusslicht Schalke trifft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf den 1. FC Köln.

Jenz spielte zuletzt für den schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow, Stammverein des 23-Jährigen ist der französische Erstligist FC Lorient. Auf Schalke soll er den vom FC Liverpool ausgeliehenen Sepp van den Berg ersetzen, der Königsblau laut Reis "noch eine Weile" nicht zur Verfügung stehen wird.

Für die Partie gegen Köln kündigte Reis zudem weitere Veränderungen im Vergleich zum deftigen 1:6 gegen RB Leipzig am Dienstag an. "Wenn du so eine Klatsche bekommst, machst du dir als Trainer natürlich Gedanken und gehst jede Position durch, wer seinen Mann steht. Da durchleuchtet man alles und versucht, eine Mannschaft zu formen, die am Sonntag alles dagegen setzen kann", so Reis.

