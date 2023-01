Es wäre ein Sensations-Coup! Nein, nicht der deutsche Rekordmeister FC Bayern München oder andere Bundesliga-Größen wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig sind an Ex-Real Madrid-As Isco dran, sondern angeblich "Underdog" Union Berlin. Ein Ex-Königlicher zu den Eisernen? Es wäre definitiv ein Transfer-Hammer. Laut Sky plane der vor dem 18. Spieltag in der Bundesliga Sensations-Tabellenzweite "irgendetwas, womit keiner in der Bundesliga rechnet".

"Alte Dame" oder "Eiserne" für Isco?

Nachdem die Unioner in dieser Saison bereits die Bundesliga rocken und sich mittlerweile im oberen Tabellenfeld etabliert haben, soll sich das Team vom Schweizer Erfolgscoach Urs Fischer dem Vernehmen nach bei Isco erkundigt haben. Zudem sei der Name des Spaniers, der 38 Länderspiele (12 Tore) für die Iberer absolvierte und 5 Mal mit Real Madrid die Champions League gewann, während des Trainings und in der Kabine der Berliner immer wieder aufgetaucht.

Isco, vollständiger Name Francisco Román Alarcón Suárez, ist seit 21. Dezember vereinslos. Der FC Sevilla hatte den Vertrag mit dem spanischen Nationalspieler aufgelöst. Eine offizielle Begründung für das Aus gab es nicht. Allerdings soll sich der Profi mit Sportchef Monchi gezofft haben. Hinzu kamen offenbar schwache Trainingsleistungen.

Auch Arsenal und Tottenham interessiert

Auch Juventus Turin soll sich weiterhin um Iscos Verpflichtung bemühen. Schon in der Vergangenheit hatte die „Alte Dame“ ein Auge auf den Spieler geworfen. Zudem werden die England-Klubs Arsenal und Tottenham als Interessenten gehandelt.

Apropos "Alte Dame"...auf Hertha BSC trifft der 1. FC Union Berlin heute im prestigeträchtigen Berliner Derby - ab 15:30 Uhr im Olympiastadion. Die Hertha (14 Punkte) ist derzeit auf einem enttäuschenden 17. und vorletzten Tabellenplatz und nach 17 Runden stolze 19 Zähler hinter "Eisern Union" (33.).

Fotocredit: IMAGO/Pressinphoto