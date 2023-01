Quelle: YouTube

Nach VAR-Check blieb Referee Dr. Felix Brych bei seiner Torentscheidung zum 2:0, was im brisanten Berliner Derby die Entscheidung bedeutete.

Blitzsauberer Union-Konter zum 0:2

Was war passiert: Während die Hertha nach dem Führungstor von "Eisern Union" durch den Kopfball von Innenverteidiger Danilho Doekhi (44.), nach Freistoßhereingabe von ÖFB-Teamspieler und Union-Kapitän Christopher Trimmel, in der 2. Halbzeit am Ausgleich dran war, wurden die Sandro Schwarz-Schützlinge eiskalt und blitzsauber ausgekontert.

Marc-Oliver Kempf verlor im gegnerischen Sechzehner einen Zweikampf gegen den gebürtigen Stuttgarter Rani Khedira, ehe Endabnehmer Paul Seguin den Konter zum 0:2 (67.) abschloss und nurmehr ins leere Tor einzuschieben brauchte - siehe auch VIDEO.

Vor dem Konter zum 0:2 erhitzte das vermeintliche Foulspiel von Khedira vs. Kempf (oben rechts am Boden) die Gemüter bei Hertha BSC.

3 Niederlagen für Hertha in einer Woche bei 1:10 Toren!

Für viel Diskussions- ja bei der "Alten Dame" Zündstoff sorgte jedoch die Torentstehung. Denn im Lager der Hertha und bei deren Fans sah man ein klares Foulspiel von Khedira am Hertha-Sechzehner gegen Kempf.

Der erfahrene Bundesliga-Referee Dr. Felix Brych aus München sah sich die Szene nochmal an, um nach VAR-Check bei seiner Entscheidung zu bleiben. Sehr zum Unmut von Hertha BSC. Die "Alte Dame" steht nach der "englischen Woche" nunmehr mit leeren Händen da.

Vergangenen Samstag die 3:1-Niederlage beim VfL Bochum und dann im Heimspiel-Doppel die 0:5-Klatsche unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg plus die heutige Derby-Demütigung mit der 0:2-Niederlage gegen den Überraschungs-Zweiten 1. FC Union Berlin.



