Haller steht in der BVB-Startelf

Sebastien Haller feiert nach seiner überstandenen Hodenkrebserkrankung sein Startelf-Debüt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Franzose startet am Sonntag bei Bayer Leverkusen (17.30 Uhr/DAZN) für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Zudem kehrt der zuletzt erkrankte Marco Reus zurück in den Kader, nimmt jedoch wie erwartet zunächst auf der Bank Platz.

In der ersten beiden Bundesliga-Partien gegen den FC Augsburg (4:3) und beim FSV Mainz 05 (2:1) seit der Fortsetzung war Haller jeweils in der 62. Minute eingewechselt worden. Haller hatte den Siegtreffer in der Nachspielzeit von Giovanni Reyna in Mainz am Mittwoch vorbereitet.

