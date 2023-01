Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach dem Fehlstart von FC Bayern München ins neue Jahr die Stars in die Pflicht genommen. "Ich bin enttäuscht von der Leistung der Mannschaft in den ersten drei Spielen", sagte der langjährige Patron dem Kicker Sportmagazin, "ich erwarte eine deutliche Steigerung mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen."

Uli Hoeneß nimmt Bayern-Stars in die Pflicht

Mittwoch nach Mainz, Sonntag nach Wolfsburg

Diese soll bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) erfolgen. "Das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht: Wettkampf und Spiele", hatte Vorstandschef Oliver Kahn nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag gesagt. Es war das dritte 1:1 des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Auftakt hintereinander.

Schlechter sind die Bayern zuletzt 2007 gestartet. Damals gab es in drei Begegnungen nur einen Punkt, Trainer Felix Magath verlor schon nach dem zweiten Spiel gegen den VfL Bochum (0:0) seinen Job. Das muss Coach Julian Nagelsmann (Vertrag bis 2026) allerdings noch nicht fürchten.

Am kommenden Wochenende gastiert der Deutsche Rekordmeister dann im finalen Match des 19. Spieltages beim VfL Wolfsburg um Ex-FC Bayern-Coach Niko Kovač (Sonntag, 5. Februar, 17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

