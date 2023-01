Skandalös verabschiedet sich der am Samstagabend nach der 0:2-Derby-Pleite gegen Union Berlin entlassene Manager von Hertha BSC Berlin: Fredi Bobic. In einem inzwischen aufgetauchten Video ließ sich der 51-jährige, im slowenischen Maribor geborene, ehemalige Deutsche Nationalspieler (37 Einsätze/10 Tore) beim Weggang nach einem ARD-Interview zu einem unfassbaren Verhalten hinreißen und drohte dem Reporter. Siehe bzw. höre im nachfolgenden VIDEO.

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fredi Bobic zum Reporter: "Dann kriegst du eine gescheuert!"

In der Video-Sequenz(siehe unten auf Twitter), die in der WDR-Kultsendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" gezeigt wurde, wird Fredi Bobic in einem ARD-Interview gefragt, ob er verstehen könne, dass es von außen eine Trainerdiskussion gebe. Der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende Hertha BSC-Manager antwortete mit "Nein".

Danach war das Gespräch beendet, im Weggehen ist aber deutlich zu hören, wie Bobic zu dem Reporter sagt: "Wenn du nochmal frägst (sic!), kriegst du eine gescheuert!"

Weder der Tonfall noch der weitere Verlauf des Videos lassen den Schluss zu, dass es sich dabei um einen Scherz gehandelt haben könnte. Wenig später war die Ära Fredi Bobic bei der "Alten Dame" in Berlin mit seiner Entlassung beendet.