Die Sensation rückt näher: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht - wie bereits am Samstag spekuliert - offenbar unmittelbar vor einem Transfer-Coup. Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders Cope ist sich die Überraschungsmannschaft um den österreichischen Kapitän Christopher Trimmel mit dem fünfmaligen Champions-League-Sieger und ehemaligen Real Madrid-As Isco einig. Der 30 Jahre alte Offensivspieler, seit Dezember vereinslos, soll einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, der zudem die Option auf eine weitere Spielzeit enthält. Trimmel schickte Isco schon mal via Social Media eine Botschaft...

Der Transfer von Isco zu Union Berlin steht kurz bevor

ÖFB-Teamspieler Trimmel: "Dieser Sieg ist für dich, Isco"

Isco, der mit Real Madrid große Erfolge gefeiert hatte, ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim FC Sevilla zum Jahresende aufgelöst worden war. Auch deutsche Medien - wie Sky und Sport1 - berichten seit Tagen über die sich anbahnende Verpflichtung des 38-maligen spanischen Nationalspielers beim Köpenicker Kultklubs, "Eisern Union"...nach 18 Spieltagen als Sensations-Zweiter erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München.

Zuletzt hatte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach dem 2:0-Samstag-Sieg im Derby im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC mit Kommentaren in den Sozialen Medien direkt Bezug auf die Gerüchte genommen.

"Dieser Sieg ist für dich, Isco", hatte der 35-jährige Österreicher bei Instagram geschrieben.

Isco reagierte umgehend und kommentierte mit einem Muskel-Emoji. Auch einige Union-Mitspieler griffen den Post des Außenverteidigers auf.

Das Letzte, was du siehst, bevor es in deinem Strafraum brennt: pic.twitter.com/DoqQp6TTz9 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 29, 2023

