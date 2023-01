Sadio Mané hat auf dem Weg zu seinem Comeback den nächsten Schritt gemacht. Der Superstar vom FC Bayern München trainierte am Dienstag erstmals wieder mit dem Ball, absolvierte Pass- und Dribbel-Übungen. Wann der 30-jährige Senegalese dem Fußball-Rekordmeister wieder zur Verfügung steht, ist aber weiter offen.

Nach Verletzung trainiert Mane erstmals wieder mit Ball

Für CL-Hinspiel gegen Paris SG wohl noch kein Mané-Comeback

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am 14. Februar bei Paris St. Germain ist Mané wohl kein Thema, Hoffnung gibt es aber für das Rückspiel am 8. März. Mane hatte sich Mitte November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und nach der folgenden Operation die WM mit Senegal verpasst.

Bouna Sarr hatte bereits am Montag nach einer Knie-Operation erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Weiterhin fallen Manuel Neuer (Unterschenkelbruch), Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Noussair Mazraoui (Herzmuskelentzündung) aus. Für Neuer und Hernandez ist die Saison gelaufen, bei Mazraoui ist eine Rückkehr nicht absehbar.

Erste Trainingseinheit beim FC Bayern für Joao Cancelo

Begrüßt wurde heute am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße ein Winter-Neuzugang und WM-Star: Joao Cancelo - siehe auch separaten Beitrag.

Der deutsche Rekordmeister leiht den portugiesischen Nationalspieler vom englischen Champion Manchester City bis zum Saisonende aus. Die Bayern haben eine Kaufoption für den 28-jährigen Rechtsverteidiger, der sich angeblich mit City-Trainer Pep Guardiola überworfen hat. Diese soll 70 Millionen Euro betragen.

