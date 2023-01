Quelle: YouTube

Jetzt müssen die "Eisernen" wirklich "eisern" bleiben und den Schock verdauen! Der Mega- ja Jahrhundert-Transfer beim Sensations-Zweiten der Bundesliga, 1. FC Union Berlin, war bei den sogenannten "Eisernen" zum Greifen nah. ÖFB-Teamspieler und Union-Kapitän Christopher Trimmel samt Kollegen hatten Ex-Real Madrid-Star Isco bereits via Social Media willkommen geheissen. Und der 30-jährige Spanier und fünffache Champions League-Sieger war auch an der Alten Försterei in Köpenick zum Medizincheck...hatte diesen auch bestanden...doch dann DAS am Deadline-Day (um 18 Uhr schließt Transferfenster in Deutschland)...

Kehrtwende beim Spanier Isco...er wird kein Berliner, respektive Eiserner...ein Mal Reise nach Berlin und wieder zurück. Isco und seine Lebensgefährtin, die 31-jährige Schauspielerin & Schönheit Sara Sálamo, kommen mit den 3 Söhnen Francisco, Theo & Piero (außerdem hat die Familie noch 5 Hunde) doch nicht nach Köpenick.

Wechsel am Deadline-Day in letzter Sekunde geplatzt

Die Berater-Agentur Gestifute teilte gegenüber BILD mit: „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“

Der 51-jährige 1. FC Union-Manager Oliver Ruhnert: „Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande.“ Siehe auch nachfolgend Twitter-Meldung vom Klub.

Dabei wurde es am Montag in der Gerüchteküche noch siedend heiß. Isco, Ex-Real Madrid-Star, 38-maliger spanischer Nationalspieler und fünffacher Champions League-Gewinner, sollte vor dem Wechsel zu Union Berlin stehen. Mehrere Medien meldeten gar bereits Vollzug.

Doch den gibt es halt erst, wenn..."die Tinte trocken ist".



