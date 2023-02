Real Madrid trifft in der Liga auf Valencia

Foto: AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Titelverteidiger Real Madrid läuft in Spaniens LaLiga dem großen Rivalen FC Barcelona hinterher. Nach dem jüngsten 0:0 gegen Real Sociedad liegen die Königlichen schon fünf Punkte hinter Spitzenreiter Barca. Mit einem Sieg gegen den FC Valencia will der Champions-League-Sieger Druck auf die Katalanen ausüben. Der Ball rollt ab 21.00 Uhr.

Für den deutschen Basketball-Vizemeister Bayern München setzt sich nur zwei Tage nach der Niederlage in Valencia die "spanische Woche" in der EuroLeague fort. Am Abend treffen die Bayern auf den Spitzenklub FC Barcelona, für München zählt im Kampf um eine erneute Teilnahme an den Play-offs jeder Sieg. Tip-off ist um 20.30 Uhr.

© 2023 SID